La Entrevista de Hoy. Luz Cánovas

Laura Vázquez entrevista a Luz Cánovas, xefa do Servizo de Anestesia e Reanimación do CHUO.

Ourense acollerá unha xornada especializada sobre dor oncolóxica, impulsada pola Sociedade Española da Dor e a Sociedade Española de Oncoloxía Médica, organizada por Luz Cánovas, xefa do Servizo de Anestesia e Reanimación de CHUO. Laura Vázquez fala con ela sobre esta cita. 

20/02/2026

Información, Entrevista

Laura Vázquez

Laura Vázquez

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

