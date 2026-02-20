La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Luz Cánovas
Laura Vázquez entrevista a Luz Cánovas, xefa do Servizo de Anestesia e Reanimación do CHUO.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Luz Cánovas, xefa do Servizo de Anestesia e Reanimación do CHUO.
La Entrevista de Hoy. Luz Cánovas
Ourense acollerá unha xornada especializada sobre dor oncolóxica, impulsada pola Sociedade Española da Dor e a Sociedade Española de Oncoloxía Médica, organizada por Luz Cánovas, xefa do Servizo de Anestesia e Reanimación de CHUO. Laura Vázquez fala con ela sobre esta cita.
Emisión
20/02/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez