La Entrevista de Hoy. María Martínez Allegue

La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista á conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.
A vivenda é xa a primeira das preocupacións dos galegos e galegas. María Martínez Allegue expón a folla de ruta da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.
Emisión
13/02/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez