La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. María Martínez Allegue

Laura Vázquez entrevista á conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. María Martínez Allegue

La Entrevista de Hoy

Sinopsis

A vivenda é xa a primeira das preocupacións dos galegos e galegas. María Martínez Allegue expón a folla de ruta da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

Ficha técnica

Emisión

13/02/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

stats