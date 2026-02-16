La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy: Miguel Ángel Aguilar
Natalia Yáñez conversa con el periodista Miguel Ángel Aguilar sobre su libro en el que narra la muerte de Franco y sus últimos días.
Emisión
14/02/2026
Genero
Información, Entrevista
Lenguajes audio
Español
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez