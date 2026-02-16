La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy: Miguel Ángel Aguilar

Natalia Yáñez conversa con el periodista Miguel Ángel Aguilar sobre su libro en el que narra la muerte de Franco y sus últimos días.

Información Entrevista

Sinopsis

Ficha técnica

Emisión

14/02/2026

Genero

Información, Entrevista

Lenguajes audio

Español

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

