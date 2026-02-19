La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Noelia Rodríguez
Laura Vázquez conversa con Noelia Rodríguez, presidenta de AJE Ourense.
Laura Vázquez conversa con Noelia Rodríguez, presidenta de AJE Ourense.
AJE Ourense consolida en 2025 su impacto en el tejido económico de la provincia, representando a 144 empresas asociadas que generan 714 empleos y alcanzan un volumen de facturación conjunto de 51 millones de euros. Laura Vázquez entrevista a su presidenta, Noelia Rodríguez.
Emisión
19/02/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez