La Entrevista de Hoy. Noelia Rodríguez

Laura Vázquez conversa con Noelia Rodríguez, presidenta de AJE Ourense.

AJE Ourense consolida en 2025 su impacto en el tejido económico de la provincia, representando a 144 empresas asociadas que generan 714 empleos y alcanzan un volumen de facturación conjunto de 51 millones de euros. Laura Vázquez entrevista a su presidenta, Noelia Rodríguez. 

19/02/2026

Información, Entrevista

Laura Vázquez

Laura Vázquez

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

