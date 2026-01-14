La Entrevista de Hoy. Noelia Vázquez

Sinopsis

El próximo día 22 de enero de 2026, el Parque Tecnolóxico de Galicia (Ourense) será el escenario de la jornada técnica “Alianza por la Seguridad: Protección Contra Incendios Forestal & Industrial”, un encuentro de referencia que reunirá a expertos nacionales e internacionales en prevención, gestión y extinción de incendios forestales e industriales.