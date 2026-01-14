La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Noelia Vázquez

Laura Vázquez entrevista a Noelia Vázquez, miembro de la organización de la jornada Alianza por la Seguridad – PCI Forestal & Industrial.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Noelia Vázquez

La Entrevista de Hoy

Sinopsis

El próximo día 22 de enero de 2026, el Parque Tecnolóxico de Galicia (Ourense) será el escenario de la jornada técnica “Alianza por la Seguridad: Protección Contra Incendios Forestal & Industrial”, un encuentro de referencia que reunirá a expertos nacionales e internacionales en prevención, gestión y extinción de incendios forestales e industriales.

Ficha técnica

Emisión

14/01/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

stats