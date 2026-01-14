La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Óscar Guzmán

Laura Vázquez conversa con Óscar Guzmán, Premio Novela Curta Manuel Lueiro Rey con "Só os mortos saben a verdade"

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Óscar Guzmán

La Entrevista de Hoy

Sinopsis

O escritor ourensán Óscar Guzmán ven de gañar o Premio Novela Curta Manuel Lueiro Rey coa súa obra "Só os mortos saben a verdade", e traballa xa nun novo libro.

Ficha técnica

Emisión

09/01/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

stats