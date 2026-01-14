La Entrevista de Hoy. Óscar Guzmán

La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez conversa con Óscar Guzmán, Premio Novela Curta Manuel Lueiro Rey con "Só os mortos saben a verdade"
O escritor ourensán Óscar Guzmán ven de gañar o Premio Novela Curta Manuel Lueiro Rey coa súa obra "Só os mortos saben a verdade", e traballa xa nun novo libro.
Emisión
09/01/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez