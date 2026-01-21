La Entrevista de Hoy. Paulo Vázquez

La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez conversa con Paulo Vázquez, coordinador de Sustinea.

Sustinea, en colaboración coa Fundación “la Caixa”, desenvolve un proxecto na cidade de Ourense para establecer un modelo de convivencia solidario: pisos compartidos interxeracionais. O seu coordinador, Paulo Vázquez, explica o contido de "Xeranco conexións. Conetando xeracións".
Emisión
20.01.26
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez