La Entrevista de Hoy. Paulo Vázquez

Laura Vázquez conversa con Paulo Vázquez, coordinador de Sustinea.

Sustinea, en colaboración coa Fundación “la Caixa”, desenvolve un proxecto na cidade de Ourense para establecer un modelo de convivencia solidario: pisos compartidos interxeracionais. O seu coordinador, Paulo Vázquez, explica o contido de "Xeranco conexións. Conetando xeracións".

20.01.26

Información, Entrevista

Laura Vázquez

Laura Vázquez

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

