La Entrevista de Hoy. Santi Barreiros

Laura Vázquez conversa con Santi Barreiros a raíz da inauguración da súa exposición, "Read me".

Sinopsis

A exposición “Read me”, do fotógrafo ourensán Santi Barreiros, unha ampla retrospectiva que ofrece un percorrido pola súa traxectoria artística e profesional ao longo de cinco décadas de traballo. A mostra reúne 100 fotografías, na súa maioría en branco e negro, que resumen 50 anos de vida laboral e creativa dun autor que fixo do retrato o eixo principal da súa obra, especialidade na que vén centrando o seu traballo desde a década dos 70 ata a actualidade.

Ficha técnica

Emisión

23/01/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

