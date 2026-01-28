La Entrevista de Hoy. Santi Barreiros

La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez conversa con Santi Barreiros a raíz da inauguración da súa exposición, "Read me".
A exposición “Read me”, do fotógrafo ourensán Santi Barreiros, unha ampla retrospectiva que ofrece un percorrido pola súa traxectoria artística e profesional ao longo de cinco décadas de traballo. A mostra reúne 100 fotografías, na súa maioría en branco e negro, que resumen 50 anos de vida laboral e creativa dun autor que fixo do retrato o eixo principal da súa obra, especialidade na que vén centrando o seu traballo desde a década dos 70 ata a actualidade.
Emisión
23/01/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez