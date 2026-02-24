La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Sonia López
El programa de Familias Acogedoras de la Xunta de Galicia, que se gestiona desde Cruz Vermella, consolida año tras año su papel esencial en la protección de la infancia. Laura Vázquez conversa con Sonia López, psicóloga de Cruz Vermella Ourense.
