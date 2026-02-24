La Entrevista de Hoy. Sonia López

La Entrevista de Hoy

Información Entrevista

Sinopsis

El programa de Familias Acogedoras de la Xunta de Galicia, que se gestiona desde Cruz Vermella, consolida año tras año su papel esencial en la protección de la infancia. Laura Vázquez conversa con Sonia López, psicóloga de Cruz Vermella Ourense. 

Ficha técnica

Emisión

24/02.2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

