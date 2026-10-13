La Entrevista de Hoy
La Entrevista de hoy. Amalia Enríquez
Laura Vázquez entrevista a la periodista Amalia Enríquez.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a la periodista Amalia Enríquez.
La Entrevista de hoy. Amalia Enríquez
La periodista Amalia Enríquez formó parte del jurado de la Sección Oficial Panorama Galicia del 31º OUFF. Laura Vázquez conversó con ella sobre el Festival de cine pero también sobre su trayectoria profesional.
Emisión
13/10/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez