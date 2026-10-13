La Entrevista de Hoy

La Entrevista de hoy. Amalia Enríquez

Laura Vázquez entrevista a la periodista Amalia Enríquez.

Información Entrevista

La Entrevista de hoy. Amalia Enríquez

La Entrevista de hoy. Amalia Enríquez

Sinopsis

La periodista Amalia Enríquez formó parte del jurado de la Sección Oficial Panorama Galicia del 31º OUFF. Laura Vázquez conversó con ella sobre el Festival de cine pero también sobre su trayectoria profesional.

Ficha técnica

Emisión

13/10/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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