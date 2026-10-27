La Entrevista de Hoy

La Entrevista de hoy. Ana Vázquez

Laura Vázquez entrevista a Ana Vázquez, que volve encabezar a candidatura popular pola provincia de Ourense.

Información Entrevista

La Entrevista de hoy. Ana Vázquez

La Entrevista de hoy. Ana Vázquez

Sinopsis

A ourensá Ana Vázquez, natural de Bande e deputada do Partido Popular cunha ampla traxectoria parlamentaria, volve encabezar a candidatura do PP pola provincia de Ourense ao Congreso.

Ficha técnica

Emisión

27/10/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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