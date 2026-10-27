La Entrevista de Hoy
La Entrevista de hoy. Ana Vázquez
Laura Vázquez entrevista a Ana Vázquez, que volve encabezar a candidatura popular pola provincia de Ourense.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Ana Vázquez, que volve encabezar a candidatura popular pola provincia de Ourense.
La Entrevista de hoy. Ana Vázquez
A ourensá Ana Vázquez, natural de Bande e deputada do Partido Popular cunha ampla traxectoria parlamentaria, volve encabezar a candidatura do PP pola provincia de Ourense ao Congreso.
Emisión
27/10/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez