La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Annys Batista
Laura Vázquez conversa con la cantante cubana Annys Batista sobre sus planes de futuro.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez conversa con la cantante cubana Annys Batista sobre sus planes de futuro.
La Entrevista de Hoy. Annys Batista
Tras su paso por el Festival Vistula Sounds de Bydgoszcz, de Polonia, donde obtuvo el Grand Prix, la cantante cubana Annys Batista desembarca en Ourense en medio de su gira europea. Laura Vázquez conversa con ella sobre sus planes de futuro.
Emisión
26/08/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez