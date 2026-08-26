La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Annys Batista

Laura Vázquez conversa con la cantante cubana Annys Batista sobre sus planes de futuro. 

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Annys Batista

La Entrevista de Hoy. Annys Batista

Sinopsis

Tras su paso por el Festival Vistula Sounds de Bydgoszcz, de Polonia, donde obtuvo el Grand Prix, la cantante cubana Annys Batista desembarca en Ourense en medio de su gira europea. Laura Vázquez conversa con ella sobre sus planes de futuro. 

Ficha técnica

Emisión

26/08/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

stats