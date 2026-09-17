La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Carlos Moure
Laura Vázquez entrevista a Carlos Moure, presidente da Fundación ADO Moure.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Carlos Moure, presidente da Fundación ADO Moure.
La Entrevista de Hoy. Carlos Moure
Chega a 40ª edición do Día da Bici, unha das citas lúdico-deportivas con maior tradición e participación popular da cidade, que se celebrará o domingo 20 de setembro, con saída ás 12.00 horas desde a Alameda. Laura Vázquez entrevista a Carlos Moure, presidente da Fundación ADO Moure.
Emisión
17/09/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez