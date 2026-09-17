La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Carlos Moure

Laura Vázquez entrevista a Carlos Moure, presidente da Fundación ADO Moure.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Carlos Moure

La Entrevista de Hoy. Carlos Moure

Sinopsis

Chega a 40ª edición do Día da Bici, unha das citas lúdico-deportivas con maior tradición e participación popular da cidade, que se celebrará o domingo 20 de setembro, con saída ás 12.00 horas desde a Alameda. Laura Vázquez entrevista a Carlos Moure, presidente da Fundación ADO Moure.

Ficha técnica

Emisión

17/09/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

stats