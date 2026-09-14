La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Conchi Da Silva

Laura Vázquez entrevista a Conchi Da Silva, directora artística del certamen Santa Cristina in musica.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Conchi Da Silva

La Entrevista de Hoy. Conchi Da Silva

Sinopsis

Santa Cristina in musica, un diálogo musical en la Ribeira Sacra, llega a su quinta edición con dos conciertos que se celebrarán los sábados 19 & 26 de septiembre en el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil. Laura Vázquez conversa con su directora artística, Conchi Da Silva.

Ficha técnica

Emisión

14/09/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez

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