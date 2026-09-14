La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Conchi Da Silva
Laura Vázquez entrevista a Conchi Da Silva, directora artística del certamen Santa Cristina in musica.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Conchi Da Silva, directora artística del certamen Santa Cristina in musica.
La Entrevista de Hoy. Conchi Da Silva
Santa Cristina in musica, un diálogo musical en la Ribeira Sacra, llega a su quinta edición con dos conciertos que se celebrarán los sábados 19 & 26 de septiembre en el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil. Laura Vázquez conversa con su directora artística, Conchi Da Silva.
Emisión
14/09/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez