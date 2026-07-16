La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Cristian Vispo
Cristian Vispo, supervisor de área de Atención Primaria, ponnos ao día en materia de prevención sanitaria. Falamos de afogamentos, atragantamentos, golpes de calor e enfermidades crónicas.
La Entrevista de Hoy
Cristian Vispo, supervisor de área de Atención Primaria, ponnos ao día en materia de prevención sanitaria. Falamos de afogamentos, atragantamentos, golpes de calor e enfermidades crónicas.
La Entrevista de Hoy. Cristian Vispo
Cristian Vispo, supervisor de área de Atención Primaria, ponnos ao día en materia de prevención sanitaria. Falamos de afogamentos, atragantamentos, golpes de calor e enfermidades crónicas.
Emisión
16/07/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez