La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Cristian Vispo

Cristian Vispo, supervisor de área de Atención Primaria, ponnos ao día en materia de prevención sanitaria. Falamos de afogamentos, atragantamentos, golpes de calor e enfermidades crónicas.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Cristian Vispo

La Entrevista de Hoy. Cristian Vispo

Sinopsis

Cristian Vispo, supervisor de área de Atención Primaria, ponnos ao día en materia de prevención sanitaria. Falamos de afogamentos, atragantamentos, golpes de calor e enfermidades crónicas.

Ficha técnica

Emisión

16/07/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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