La Entrevista de Hoy
La Entrevista de hoy. Cristina Conde
Laura Vázquez entrevista a Cristina Conde, vicepresidenta de Ourensividad.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Cristina Conde, vicepresidenta de Ourensividad.
La Entrevista de hoy. Cristina Conde
El Foro La Región reunió a médicos e investigadores de primer nivel para analizar las causas del récord de centenarios en la provincia de Ourense, abordando factores como la dieta atlántica, los hábitos saludables, la genética y el termalismo. Laura Vázquez entrevista a Cristina Conde, vicepresidenta de Ourensividad.
Emisión
17/11/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez