La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. David González Couso

Laura Vázquez entrevista ao profesor e investigador David González Couso.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. David González Couso

La Entrevista de Hoy David González Couso

Sinopsis

Laura Vázquez conversa con David González Couso, para afondar na memoria persoal e literaria dunha das autoras máis relevantes da literatura española do século XX, Carmen Martín Gaite, reforzando o vínculo emocional e cultural entre San Lourenzo de Piñor e a escritora.

Ficha técnica

Emisión

22/07/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez

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