La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. David González Couso
Laura Vázquez entrevista ao profesor e investigador David González Couso.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista ao profesor e investigador David González Couso.
La Entrevista de Hoy. David González Couso
Laura Vázquez conversa con David González Couso, para afondar na memoria persoal e literaria dunha das autoras máis relevantes da literatura española do século XX, Carmen Martín Gaite, reforzando o vínculo emocional e cultural entre San Lourenzo de Piñor e a escritora.
Emisión
22/07/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez