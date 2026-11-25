Sinopsis

Ourense celebra as once edicións da Gala contra o Cancro que organiza a Asociación Cultural As Canellas. Será este sábado 28, no Auditorio Municipal de Ourense coas actuacións de Eladio y los seres queridos, The tetas Van, Javi Maneiro, Dulzaro, Yoly Saá e Only you. Laura Vázquez entrevista ao seu organizador, David Rodríguez.