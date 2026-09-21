La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Elisa Alén

Laura Vázquez entrevista a Elisa Alén, membro de Ágora Termal e do comité organizador do 2º Congreso Internacional de Xestión da Balneoterapia.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Elisa Alén

La Entrevista de Hoy. Elisa Alén

Sinopsis

A Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo do campus de Ourense acolle os días 22 e 23 de setembro o 2º Congreso Internacional de Xestión da Balneoterapia. Laura Vázquez conversa con Elisa Alén, membro de Ágora Termal e do comité organizador.

Ficha técnica

Emisión

21/09/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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