La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Elisa Alén
Laura Vázquez entrevista a Elisa Alén, membro de Ágora Termal e do comité organizador do 2º Congreso Internacional de Xestión da Balneoterapia.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Elisa Alén, membro de Ágora Termal e do comité organizador do 2º Congreso Internacional de Xestión da Balneoterapia.
La Entrevista de Hoy. Elisa Alén
A Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo do campus de Ourense acolle os días 22 e 23 de setembro o 2º Congreso Internacional de Xestión da Balneoterapia. Laura Vázquez conversa con Elisa Alén, membro de Ágora Termal e do comité organizador.
Emisión
21/09/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez