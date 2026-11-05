La Entrevista de Hoy

La Entrevista de hoy. Elisa Álvarez

Laura Vázquez entrevista a Elisa Álvarez, profesora de alemán no IES As Lagoas e coordinadora do programa Erasmus+ no centro. 

Información Entrevista

La Entrevista de hoy. Elisa Álvarez

La Entrevista de hoy. Elisa Álvarez

Sinopsis

O IES As Lagoas organizou os Erasmus days, unhas xornadas para dar a coñecer a todo o seu alumnado o programa que están a levar a cabo e as experiencias de alumnado que xa participou outros anos. Laura Vázquez entrevista a Elisa Álvarez, profesora de alemán no centro e coordinadora do programa Erasmus+ no IES As Lagoas. 

Ficha técnica

Emisión

05/11/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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