La Entrevista de Hoy
La Entrevista de hoy. Elisa Álvarez
Laura Vázquez entrevista a Elisa Álvarez, profesora de alemán no IES As Lagoas e coordinadora do programa Erasmus+ no centro.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Elisa Álvarez, profesora de alemán no IES As Lagoas e coordinadora do programa Erasmus+ no centro.
La Entrevista de hoy. Elisa Álvarez
O IES As Lagoas organizou os Erasmus days, unhas xornadas para dar a coñecer a todo o seu alumnado o programa que están a levar a cabo e as experiencias de alumnado que xa participou outros anos. Laura Vázquez entrevista a Elisa Álvarez, profesora de alemán no centro e coordinadora do programa Erasmus+ no IES As Lagoas.
Emisión
05/11/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez