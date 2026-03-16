La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Emilia Landaluce

Natalia Yáñez entrevista a Emilia Landaluce, la periodista presentó en el Foro La Región su libro sobre diez personajes españoles “incómodos”.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Emilia Landaluce

La Entrevista de Hoy

Sinopsis

El Foro La Región recibía a la periodista del diario El Mundo Emilia Landaluce en el Centro Cultural Marcos Valcárcel para presentar su nuevo libro, “Heterodoxos: Diez personajes incómodos de la España del siglo XX”, una obra colectiva que busca rescatar perfiles que no encajan en los bandos habituales.

Ficha técnica

Emisión

16/03.2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

stats