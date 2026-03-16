La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Emilia Landaluce
Natalia Yáñez entrevista a Emilia Landaluce, la periodista presentó en el Foro La Región su libro sobre diez personajes españoles “incómodos”.
La Entrevista de Hoy
Natalia Yáñez entrevista a Emilia Landaluce, la periodista presentó en el Foro La Región su libro sobre diez personajes españoles “incómodos”.
La Entrevista de Hoy. Emilia Landaluce
El Foro La Región recibía a la periodista del diario El Mundo Emilia Landaluce en el Centro Cultural Marcos Valcárcel para presentar su nuevo libro, “Heterodoxos: Diez personajes incómodos de la España del siglo XX”, una obra colectiva que busca rescatar perfiles que no encajan en los bandos habituales.
Emisión
16/03.2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez