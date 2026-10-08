La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Jaime Lorente
Laura Vázquez entrevista a Jaime Lorente, director de El mal hijo
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Jaime Lorente, director de El mal hijo
La Entrevista de Hoy. Jaime Lorente
Jaime Lorente recibiu no 31º OUFF o Premio Ópera Prima pola súa película El mal hijo. Laura Vázquez conversa con el sobre o seu salto á dirección, as motivacións que hai detrás e o seu futuro no audiovisual.
Emisión
08/10/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez