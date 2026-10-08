La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Jaime Lorente

Laura Vázquez entrevista a Jaime Lorente, director de El mal hijo

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Jaime Lorente

La Entrevista de Hoy. Jaime Lorente

Sinopsis

Jaime Lorente recibiu no 31º OUFF o Premio Ópera Prima pola súa película El mal hijo. Laura Vázquez conversa con el sobre o seu salto á dirección, as motivacións que hai detrás e o seu futuro no audiovisual.  

Ficha técnica

Emisión

08/10/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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