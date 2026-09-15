La Entrevista de Hoy
La Entrevista de hoy. Javier Barja
Laura Vázquez entrevista a Javier Barja, capitán jefe del Subsector Tráfico de Ourense, con motivo de la III Carrera Solidaria de la Guardia Civil.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Javier Barja, capitán jefe del Subsector Tráfico de Ourense, con motivo de la III Carrera Solidaria de la Guardia Civil.
La Entrevista de hoy. Javier Barja
La Guardia Civil de Ourense ayudará a Aspanas con la tercera edición de su carrera solidaria. El evento se celebrará el 4 de octubre con salida y meta en la Praza Maior de Ourense. Laura Vázquez entrevista a Javier Barja, capitán jefe del Subsector Tráfico de Ourense.
Emisión
15/09/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez