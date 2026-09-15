La Entrevista de Hoy

La Entrevista de hoy. Javier Barja

Laura Vázquez entrevista a Javier Barja, capitán jefe del Subsector Tráfico de Ourense, con motivo de la III Carrera Solidaria de la Guardia Civil.

Información Entrevista

La Entrevista de hoy. Javier Barja

La Entrevista de hoy. Javier Barja

Sinopsis

La Guardia Civil de Ourense ayudará a Aspanas con la tercera edición de su carrera solidaria. El evento se celebrará el 4 de octubre con salida y meta en la Praza Maior de Ourense. Laura Vázquez entrevista a Javier Barja, capitán jefe del Subsector Tráfico de Ourense.

Ficha técnica

Emisión

15/09/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez

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