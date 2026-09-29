La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Javier Gutiérrez
Sinopsis
O actor Javier Gutiérrez recibiu a Calpurnia de Honra, o galardón máis prestixioso do OUFF. Con mais de 90 traballos en cine e televisión, e moitos outros enriba dos escenarios, Javier Gutiérrez é un dos rostros máis coñecidos do audiovisual español. Natalia Yáñez conversa con el sobre a súa traxectoria.
Ficha técnica
Emisión
29/09/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez