La Entrevista de Hoy

La Entrevista de hoy Javier Rodríguez Rajo

Laura Vázquez entrevista a Javier Rodríguez Rajo, candidado do PP á Alcaldía do Concello de Barbadás.

Información Entrevista

La Entrevista de hoy Javier Rodríguez Rajo

La Entrevista de hoy Javier Rodríguez Rajo

Sinopsis

A agrupación local do Partido Popular de Barbadás propuxo a Francisco Javier Rodríguez Rajo como candidato á alcaldía nas eleccións municipais de 2027 que ademais asumirá a presidencia da xestora local da formación. Laura Vázquez conversa con el sobre o seu salto da Universidade á política.

Ficha técnica

Emisión

28/10/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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