La Entrevista de Hoy
La Entrevista de hoy Javier Rodríguez Rajo
Laura Vázquez entrevista a Javier Rodríguez Rajo, candidado do PP á Alcaldía do Concello de Barbadás.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Javier Rodríguez Rajo, candidado do PP á Alcaldía do Concello de Barbadás.
La Entrevista de hoy Javier Rodríguez Rajo
A agrupación local do Partido Popular de Barbadás propuxo a Francisco Javier Rodríguez Rajo como candidato á alcaldía nas eleccións municipais de 2027 que ademais asumirá a presidencia da xestora local da formación. Laura Vázquez conversa con el sobre o seu salto da Universidade á política.
Emisión
28/10/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez