La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Jorge Clavero

Laura Vázquez acompaña al general Jorge Clavero en un recorrido por la exposición “Centenario de los grandes vuelos de la aviación española”.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Jorge Clavero

La Entrevista de Hoy. Jorge Clavero

Sinopsis

Llega a Ourense la exposición “Centenario de los grandes vuelos de la aviación española”, una muestra que recoge las primeras grandes gestas de la aviación española. Laura Vázquez acompaña al general Jorge Clavero en un recorrido por esos grandes hitos.

Ficha técnica

Emisión

19/10/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez

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