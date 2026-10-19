La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Jorge Clavero
Laura Vázquez acompaña al general Jorge Clavero en un recorrido por la exposición “Centenario de los grandes vuelos de la aviación española”.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez acompaña al general Jorge Clavero en un recorrido por la exposición “Centenario de los grandes vuelos de la aviación española”.
La Entrevista de Hoy. Jorge Clavero
Llega a Ourense la exposición “Centenario de los grandes vuelos de la aviación española”, una muestra que recoge las primeras grandes gestas de la aviación española. Laura Vázquez acompaña al general Jorge Clavero en un recorrido por esos grandes hitos.
Emisión
19/10/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez