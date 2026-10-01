La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. José Luis Rebordinos

Natalia Yáñez entrevista a José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. José Luis Rebordinos

La Entrevista de Hoy. José Luis Rebordinos

Sinopsis

José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián, analizó en Foro La Región el papel de los festivales y los retos que afrontan ante la transformación de la industria audiovisual. El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, en el marco de la 31ª edición del OUFF.

Ficha técnica

Emisión

01/10/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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