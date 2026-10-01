La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. José Luis Rebordinos
Natalia Yáñez entrevista a José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián.
La Entrevista de Hoy
Natalia Yáñez entrevista a José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián.
La Entrevista de Hoy. José Luis Rebordinos
José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián, analizó en Foro La Región el papel de los festivales y los retos que afrontan ante la transformación de la industria audiovisual. El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, en el marco de la 31ª edición del OUFF.
Emisión
01/10/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez