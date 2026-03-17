La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. José Manuel Bendaña

Laura Vázquez entrevista al Dr. José Manuel Bendaña, secretario del ICOMOu y miembro del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Colegios Médicos de España.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. José Manuel Bendaña

La Entrevista de Hoy

Sinopsis

Los datos correspondientes a 2025 reflejan un récord histórico de agresiones a médicos en España, con 879 casos registrados, y 22 agresiones comunicadas en Galicia, 11 de ellas en Ourense, lo que evidencia una realidad preocupante para el ejercicio de la profesión médica y para el propio funcionamiento del sistema sanitario.

Ficha técnica

Emisión

17/02/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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