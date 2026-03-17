La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. José Manuel Bendaña
Laura Vázquez entrevista al Dr. José Manuel Bendaña, secretario del ICOMOu y miembro del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Colegios Médicos de España.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista al Dr. José Manuel Bendaña, secretario del ICOMOu y miembro del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Colegios Médicos de España.
La Entrevista de Hoy. José Manuel Bendaña
Los datos correspondientes a 2025 reflejan un récord histórico de agresiones a médicos en España, con 879 casos registrados, y 22 agresiones comunicadas en Galicia, 11 de ellas en Ourense, lo que evidencia una realidad preocupante para el ejercicio de la profesión médica y para el propio funcionamiento del sistema sanitario.
Emisión
17/02/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez