La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. José Manuel Freiría
Laura Vázquez entrevista a José Manuel Freiría, CEO de Escena Sonora.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a José Manuel Freiría, CEO de Escena Sonora.
La Entrevista de Hoy. José Manuel Freiría
La siguiente jornada del festival Ou Yeah! será el 31 de julio, en O Carballiño, con la actuación de Burning. Laura Vázquez conversa con su promotor, José Manuel Freiría.
Emisión
23/07/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez