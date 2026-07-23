La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. José Manuel Freiría

Laura Vázquez entrevista a José Manuel Freiría, CEO de Escena Sonora.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. José Manuel Freiría

La Entrevista de Hoy José Manuel Freiría

Sinopsis

La siguiente jornada del festival Ou Yeah! será el 31 de julio, en O Carballiño, con la actuación de Burning. Laura Vázquez conversa con su promotor, José Manuel Freiría.

Ficha técnica

Emisión

23/07/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez

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