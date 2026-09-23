La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Josep Serrano
Laura Vázquez entrevista a Josep Serrano, presidente de la asociación de Radioamigos Da Limia.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Josep Serrano, presidente de la asociación de Radioamigos Da Limia.
La Entrevista de Hoy. Josep Serrano
En Galicia hay registradas unas dos mil personas con licencia de radioaficionado que sobreviven en la nueva era tecnológica. Laura Vázquez entrevista a Josep Serrano, presidente de la asociación de Radioamigos Da Limia.
Emisión
22/09/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez