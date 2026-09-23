La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Josep Serrano

Laura Vázquez entrevista a Josep Serrano, presidente de la asociación de Radioamigos Da Limia. 

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Josep Serrano

La Entrevista de Hoy. Josep Serrano

Sinopsis

En Galicia hay registradas unas dos mil personas con licencia de radioaficionado que sobreviven en la nueva era tecnológica. Laura Vázquez entrevista a Josep Serrano, presidente de la asociación de Radioamigos Da Limia. 

Ficha técnica

Emisión

22/09/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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