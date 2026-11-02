La Entrevista de Hoy
La Entrevista de hoy. Leonardo Lemos Montanet
Paula Antón entrevista a monseñor Lemos Montanet, obispo de la Dócesis de Ourense.
La Entrevista de Hoy
Paula Antón entrevista a monseñor Lemos Montanet, obispo de la Dócesis de Ourense.
La Entrevista de hoy. Leonardo Lemos Montanet
Con motivo de la celebración de la apertura del Año Jubilar de la Vera Cruz y de la celebración de la festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos, Paula Antón entrevista a monseñor Lemos Montanet, obispo de la Dócesis de Ourense.
Emisión
02/11/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez