La Entrevista de Hoy

La Entrevista de hoy. Leonardo Lemos Montanet

Paula Antón entrevista a monseñor Lemos Montanet, obispo de la Dócesis de Ourense.

Información Entrevista

La Entrevista de hoy. Leonardo Lemos Montanet

La Entrevista de hoy. José Leonardo Lemos Montanet

Sinopsis

Con motivo de la celebración de la apertura del Año Jubilar de la Vera Cruz y de la celebración de la festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos, Paula Antón entrevista a monseñor Lemos Montanet, obispo de la Dócesis de Ourense.

Ficha técnica

Emisión

02/11/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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