La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Manuel Araújo
Laura Vázquez conversa con Manuel Araújo, socio fundador de Arteficial.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez conversa con Manuel Araújo, socio fundador de Arteficial.
La Entrevista de Hoy. Manuel Araújo
O Festival Arteficial celebra a súa 20ª edición os días 4 e 5 de setembro en Ribadavia cunha programación para todos os públicos en entornos singulares. Este ano, o festival reúne unha programación diversa con artistas de Galicia, Portugal, Francia, Cabo Verde, Angola e Latinoamérica. Laura Vázquez conversa con Manuel Araújo, socio fundador de Arteficial.
Emisión
25/06/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez