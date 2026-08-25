La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Manuel Araújo

Laura Vázquez conversa con Manuel Araújo, socio fundador de Arteficial.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Manuel Araújo

La Entrevista de Hoy. Manuel Araújo

Sinopsis

O Festival Arteficial celebra a súa 20ª edición os días 4 e 5 de setembro en Ribadavia cunha programación para todos os públicos en entornos singulares. Este ano, o festival reúne unha programación diversa con artistas de Galicia, Portugal, Francia, Cabo Verde, Angola e Latinoamérica. Laura Vázquez conversa con Manuel Araújo, socio fundador de Arteficial.

Ficha técnica

Emisión

25/06/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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