La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Manuel Carracedo
Laura Vázquez entrevista a Manuel Carracedo, candidato á Alcaldía do Concello de Ourense pola coalición integrada por Ourense Mellor, Movemento Sumar Galicia, Verdes Equo e Recortes Cero.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Manuel Carracedo, candidato á Alcaldía do Concello de Ourense pola coalición integrada por Ourense Mellor, Movemento Sumar Galicia, Verdes Equo e Recortes Cero.
La Entrevista de Hoy. Manuel Carracedo
Ourense Mellor, Movemento Sumar Galicia, Verdes Equo e Recortes Cero presentan a Manuel Carracedo como candidato á Alcaldía de Ourense. Laura Vázquez entrevista ao economista ourensán que agora da o salto á política local.
Emisión
14/10/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez