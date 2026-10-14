La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Manuel Carracedo

Laura Vázquez entrevista a Manuel Carracedo, candidato á Alcaldía do Concello de Ourense pola coalición integrada por Ourense Mellor, Movemento Sumar Galicia, Verdes Equo e Recortes Cero.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Manuel Carracedo

La Entrevista de Hoy Manuel Carracedo

Sinopsis

Ourense Mellor, Movemento Sumar Galicia, Verdes Equo e Recortes Cero presentan a Manuel Carracedo como candidato á Alcaldía de Ourense. Laura Vázquez entrevista ao economista ourensán que agora da o salto á política local.

Ficha técnica

Emisión

14/10/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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