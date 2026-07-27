La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. María Iglesias Jones
Laura Vázquez conversa con María Iglesias Jones, coordinadora del Máster en Acompañamiento familiar del Instituto da familia.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez conversa con María Iglesias Jones, coordinadora del Máster en Acompañamiento familiar del Instituto da familia.
La Entrevista de Hoy. María Iglesias Jones
El Instituto da familia de Ourense organiza y articula el primer máster que existe en acompañamiento familiar en sentido riguroso. Laura Vázquez conversa con María Iglesias Jones, su coordinadora.
Emisión
28/07/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez