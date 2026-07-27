La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. María Iglesias Jones

Laura Vázquez conversa con María Iglesias Jones, coordinadora del Máster en Acompañamiento familiar del Instituto da familia.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. María Iglesias Jones

La Entrevista de Hoy. María Iglesias Jones

Sinopsis

El Instituto da familia de Ourense organiza y articula el primer máster que existe en acompañamiento familiar en sentido riguroso. Laura Vázquez conversa con María Iglesias Jones, su coordinadora.

Ficha técnica

Emisión

28/07/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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