La Entrevista de Hoy

La Entrevista de hoy. Maria Iglesias

Laura Vázquez entrevista a María Iglesias, coordinadora del programa "Conectando generaciones", del Instituto da familia.

Información Entrevista

La Entrevista de hoy. Maria Iglesias

La Entrevista de hoy. Maria Iglesias

Sinopsis

El programa Conectando generaciones, culmina su ciclo en esta novena edición con la publicación del libro que plasma los testimonios, experiencias y relatos de vida de los mayores biografiados y los trabajos originales de los ilustradores. Laura Vázquez conversa con su coordinadora, María Iglesias.

Ficha técnica

Emisión

04/11/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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