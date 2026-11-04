La Entrevista de Hoy
La Entrevista de hoy. Maria Iglesias
Laura Vázquez entrevista a María Iglesias, coordinadora del programa "Conectando generaciones", del Instituto da familia.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a María Iglesias, coordinadora del programa "Conectando generaciones", del Instituto da familia.
La Entrevista de hoy. Maria Iglesias
El programa Conectando generaciones, culmina su ciclo en esta novena edición con la publicación del libro que plasma los testimonios, experiencias y relatos de vida de los mayores biografiados y los trabajos originales de los ilustradores. Laura Vázquez conversa con su coordinadora, María Iglesias.
Emisión
04/11/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez