La Entrevista de Hoy

La Entrevista de hoy. María Martínez Allegue

Laura Vázquez entrevista á conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

Información Entrevista

La Entrevista de hoy. María Martínez Allegue

La Entrevista de Hoy

Sinopsis

Laura Vázquez entrevista á conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, para falar sobre a promoción de vivendas públicas en Cambedo da Raia e o Proxecto de Interese Autonómico de Escorial-Vinteún.

Ficha técnica

Emisión

04/05/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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