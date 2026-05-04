La Entrevista de Hoy
La Entrevista de hoy. María Martínez Allegue
Laura Vázquez entrevista á conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista á conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.
La Entrevista de hoy. María Martínez Allegue
Laura Vázquez entrevista á conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, para falar sobre a promoción de vivendas públicas en Cambedo da Raia e o Proxecto de Interese Autonómico de Escorial-Vinteún.
Emisión
04/05/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez