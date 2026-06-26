La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Marila Abad

Laura Vázquez entrevista a Marila Abad, todo un referente tanto na docencia como na filatelia.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Marila Abad

La Entrevista de hoy Marila Abad

Sinopsis

Despois de exercer como mestra durante 42 anos no colexio Cardenal Cisneros, a Marila Abad chegoulle o momento da xubilación. Recoñecida membro da Sociedad Filatélica Miño, Marila deixa unha dobre pegada académica e cultural nos seus alumnos e alumnas.

Ficha técnica

Emisión

26/06/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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