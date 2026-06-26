La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Marila Abad
Laura Vázquez entrevista a Marila Abad, todo un referente tanto na docencia como na filatelia.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Marila Abad, todo un referente tanto na docencia como na filatelia.
La Entrevista de Hoy. Marila Abad
Despois de exercer como mestra durante 42 anos no colexio Cardenal Cisneros, a Marila Abad chegoulle o momento da xubilación. Recoñecida membro da Sociedad Filatélica Miño, Marila deixa unha dobre pegada académica e cultural nos seus alumnos e alumnas.
Emisión
26/06/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez