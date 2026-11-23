Sinopsis

O Festival Internacional de Curtametraxes XOCIVIGA celebrarase este ano entre o mércores 25 e o sábado 28 de novembro no Auditorio Manuel María do Carballiño. Proxectará no Auditorio Manuel María 25 filmes dunha vintena de países, a programación inclúe un total de 15 estreas, 4 a nivel nacional e 11 a nivel galego. Laura Vázquez entrevista a un dos seus directores, Mario Filloy.