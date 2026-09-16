La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Marisa Justo
Laura Vázquez conversa con Marisa Justo, coordinadora de Ategal en Ourense.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez conversa con Marisa Justo, coordinadora de Ategal en Ourense.
La Entrevista de Hoy. Marisa Justo
Laura Vázquez conversa con Marisa Justo, coordinadora de la Asociación Cultural Gallega para la Formación de Personas Adultas (Ategal) en Ourense.
Emisión
16/09/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez