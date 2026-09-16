La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Marisa Justo

Laura Vázquez conversa con Marisa Justo, coordinadora de Ategal en Ourense.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Marisa Justo

La Entrevista de Hoy. Marisa Justo

Sinopsis

Laura Vázquez conversa con Marisa Justo, coordinadora de la Asociación Cultural Gallega para la Formación de Personas Adultas (Ategal) en Ourense.

Ficha técnica

Emisión

16/09/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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