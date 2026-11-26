La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Marta Maes
Laura Vázquez entrevista a Marta Maes, cirujana especialista en mama e investigadora.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Marta Maes, cirujana especialista en mama e investigadora.
La Entrevista de Hoy. Marta Maes
La doctora e investigadora Marta Maes presenta su libro Cuando cada decisión importa, en el que aborda el cáncer de mama y la importancia de que las pacientes comprendan las opciones disponibles y participen en las decisiones sobre su tratamiento.
Emisión
26/11/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez