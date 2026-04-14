La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Néstor Barbosa
Natalia Yáñez entrevista a Néstor Barbosa que presenta su nueva obra, "Nuestra pluma".
La Entrevista de Hoy
Natalia Yáñez entrevista a Néstor Barbosa que presenta su nueva obra, "Nuestra pluma".
La Entrevista de Hoy. Néstor Barbosa
Nuestra pluma es el nuevo trabajo literario de Néstor Barbosa, una obra en la que profundiza en la autoficción y en la memoria de toda una generación.
Emisión
14/04/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez