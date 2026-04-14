La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Néstor Barbosa

Natalia Yáñez entrevista a Néstor Barbosa que presenta su nueva obra, "Nuestra pluma".

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Néstor Barbosa

La Entrevista de Hoy

Sinopsis

Nuestra pluma es el nuevo trabajo literario de Néstor Barbosa, una obra en la que profundiza en la autoficción y en la memoria de toda una generación.

Ficha técnica

Emisión

14/04/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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