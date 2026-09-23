La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Óscar Doviso
Laura Vázquez entrevista ao director artístico do OUFF, Óscar Doviso.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista ao director artístico do OUFF, Óscar Doviso.
La Entrevista de Hoy. Óscar Doviso
A 31ª edición do OUFF celébrase do 25 de setembro ao 4 de outubro. A Sección Oficial Internacional convértese no grande pilar do certame que este ano terá una sede para cada unha das seccións. Laura Vázquez entrevista ao director artístico do festival, Óscar Doviso.
Emisión
23/09/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez