La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Óscar Doviso

Laura Vázquez entrevista ao director artístico do OUFF, Óscar Doviso.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Óscar Doviso

La Entrevista de Hoy. Óscar Doviso 22 09 26

Sinopsis

A 31ª edición do OUFF celébrase do 25 de setembro ao 4 de outubro. A Sección Oficial Internacional convértese no grande pilar do certame que este ano terá una sede para cada unha das seccións. Laura Vázquez entrevista ao director artístico do festival, Óscar Doviso.

Ficha técnica

Emisión

23/09/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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