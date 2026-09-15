La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Robert Amsterdam
Robert Amsterdam, abogado americano-canadiense especializado en litigios internacionales. Se ha enfrentado a los abusos de estados totalitarios en distintos tribunales del mundo.
La Entrevista de Hoy
Robert Amsterdam, abogado americano-canadiense especializado en litigios internacionales. Se ha enfrentado a los abusos de estados totalitarios en distintos tribunales del mundo.
La Entrevista de Hoy. Robert Amsterdam
Robert Amsterdam, abogado americano-canadiense especializado en litigios internacionales. Se ha enfrentado a los abusos de estados totalitarios en distintos tribunales del mundo.
Emisión
15/09/2026
Genero
Información, Entrevista
Lenguajes audio
Español
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez