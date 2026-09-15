La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Robert Amsterdam

Robert Amsterdam, abogado americano-canadiense especializado en litigios internacionales. Se ha enfrentado a los abusos de estados totalitarios en distintos tribunales del mundo.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Robert Amsterdam

La Entrevista de Hoy Robert Amsterdam

Sinopsis

Robert Amsterdam, abogado americano-canadiense especializado en litigios internacionales. Se ha enfrentado a los abusos de estados totalitarios en distintos tribunales del mundo.

Ficha técnica

Emisión

15/09/2026

Genero

Información, Entrevista

Lenguajes audio

Español

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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