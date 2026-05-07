La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Rubén Álvarez
Laura Vázquez entrevista a Rubén Álvarez, promotor del Ouren Sound Fest.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Rubén Álvarez, promotor del Ouren Sound Fest.
La Entrevista de Hoy. Rubén Álvarez
El Ouren Sound Fest calienta motores para su edición de 2026. Será los días 22, 23 y 24 de mayo. Laura Vázquez entrevista a su promotor, Rubén Álvarez.
Emisión
07/05/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez