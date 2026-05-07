La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Rubén Álvarez

Laura Vázquez entrevista a Rubén Álvarez, promotor del Ouren Sound Fest.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Rubén Álvarez

La Entrevista de Hoy

Sinopsis

El Ouren Sound Fest calienta motores para su edición de 2026. Será los días 22, 23 y 24 de mayo. Laura Vázquez entrevista a su promotor, Rubén Álvarez.

Ficha técnica

Emisión

07/05/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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