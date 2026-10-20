La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Secundino Vidal

Laura Vázquez entrevista a Secundino Vidal Rodríguez, vicepresidente de la Fundación Dorzán.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Secundino Vidal

La Entrevista de Hoy. Secundino Vidal 8 10 26

Sinopsis

Ya está en marcha una nueva edición del Concurso Jóvenes y Mayores que organizan La Región y la Fundación Dorzán con la idea de dar tanto a jóvenes como a mayores, la posibilidad de plasmar gráficamente o mediante la escritura, la relación entre ellos. Laura Vázquez entrevista a Secundino Vidal Rodríguez, vicepresidente de la Fundación Dorzán.

Ficha técnica

Emisión

20/10/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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