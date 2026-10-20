La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Secundino Vidal
Laura Vázquez entrevista a Secundino Vidal Rodríguez, vicepresidente de la Fundación Dorzán.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Secundino Vidal Rodríguez, vicepresidente de la Fundación Dorzán.
La Entrevista de Hoy. Secundino Vidal
Ya está en marcha una nueva edición del Concurso Jóvenes y Mayores que organizan La Región y la Fundación Dorzán con la idea de dar tanto a jóvenes como a mayores, la posibilidad de plasmar gráficamente o mediante la escritura, la relación entre ellos. Laura Vázquez entrevista a Secundino Vidal Rodríguez, vicepresidente de la Fundación Dorzán.
Emisión
20/10/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez