La Entrevista de Hoy
La Entrevistad de Hoy. Celia Adrián
Laura Vázquez entrevista á directora do CMUS de Ourense, Celia Adrián.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista á directora do CMUS de Ourense, Celia Adrián.
La Entrevistad de Hoy. Celia Adrián
A Orquestra de GP do Conservatorio de Ourense acada o segundo premio no Concurso Nacional. Laura Vázquez entrevista á directora do CMUS de Ourense, Celia Adrián.
Emisión
28/04/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez