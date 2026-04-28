La Entrevista de Hoy

La Entrevistad de Hoy. Celia Adrián

Laura Vázquez entrevista á directora do CMUS de Ourense, Celia Adrián.

Información Entrevista

La Entrevistad de Hoy. Celia Adrián

La Entrevista de Hoy

Sinopsis

A Orquestra de GP do Conservatorio de Ourense acada o segundo premio no Concurso Nacional. Laura Vázquez entrevista á directora do CMUS de Ourense, Celia Adrián. 

Ficha técnica

Emisión

28/04/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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