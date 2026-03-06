Las cuentas claras 06-03-26

Las cuentas claras

En San Cibrao das Viñas, una de las fábricas más emblemáticas del sector auxiliar del automóvil mira al futuro con las luces de emergencia encendidas, hablamos de Forvia.

Durante décadas, Monterrei ha sido el lugar donde Ourense iba a refrescarse en verano. Hoy, en cambio, se está convirtiendo en algo mucho más ambicioso un experimento de economía pública del ocio. Más de 13 millones de euros invertidos.

La capital ourensana, combina hoy dos realidades aparentemente contradictorias: una de las mayores subidas en el precio de compra del país y, al mismo tiempo, uno de los alquileres más asequibles del mercado nacional.