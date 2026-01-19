Las cuentas claras

Las cuentas claras 16/01/2026

Las manifestaciones de ganaderos y agricultores en Ourense contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur,son la imagen de la semana económica ourensana.

El mercado laboral ha dejado de ser un espacio predecible. Los sistemas de inteligencia artificial evalúan perfiles en fracciones de segundo, la competencia por talento cualificado se ha intensificado y las expectativas de las organizaciones han evolucionado hacia perfiles que combinan competencia técnica, adaptabilidad demostrable y alineación cultural inmediata.

Para finalizar traemos ahora a sus pantallas la realidad de las cifras y de la noticias que están marcando la actualidad económica ourensana.