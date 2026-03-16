Las cuentas claras

Las cuentas claras 13/03/2026

La economía global tiene una manera cruel de recordarnos que nada está tan lejos como parece: lo que comienza en Oriente Medio puede acabar explotando en un surtidor de Ourense, es el efecto mariposa golpeando con saña la cuenta corriente de quien necesita el coche para sobrevivir en una provincia donde el transporte público es, a menudo, una quimera. Nosotros hemos puesto el foco en Cómo la guerra en Oriente Medio ha dinamitado nuestro surtidor.

Imaginen una provincia que produce cinco veces más energía de la que consume, … pero no decide cómo se transforma en riqueza. Ourense es ese gigante energético atrapado entre pequeñas microempresas, suelo caro y talento que se va. Es el último diagnóstico de Ourense en el Informe Estratégico de Galicia, elaborado por el Club Financiero de Santiago con datos del pasado ejercicio. Nada nuevo….

Nosotros abrimos su caja negra económica para buscar la respuesta a una pregunta clave:

¿qué tiene que cambiar para que Ourense deje de exportar recursos… y empiece a exportar valor?