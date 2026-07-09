Leer es un placer

Leer es un placer 09/07/2026

La escritora Cristina Labrador conversará sobre su libro de poesía "Cartografía de mis lunares". El crítico literario Toño Guede abordará la figura del escritor frente al rechazo editorial.

Entrevista Entretenimiento Cultura

Leer es un placer 09/07/2026

Leer es un placer 09/07/2026

Sinopsis

La escritora Cristina Labrador conversará sobre su libro de poesía "Cartografía de mis lunares". El crítico literario Toño Guede abordará la figura del escritor frente al rechazo editorial.

Ficha técnica

Emisión

09/07/2026

Genero

Entrevista, Entretenimiento, Cultura

Directores

Enrique Martí Maqueda

Productores

Enrique Martí Maqueda

Presentador

Enrique Martí Maqueda

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