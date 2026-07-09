Leer es un placer
Leer es un placer 09/07/2026
La escritora Cristina Labrador conversará sobre su libro de poesía "Cartografía de mis lunares". El crítico literario Toño Guede abordará la figura del escritor frente al rechazo editorial.
Leer es un placer
La escritora Cristina Labrador conversará sobre su libro de poesía "Cartografía de mis lunares". El crítico literario Toño Guede abordará la figura del escritor frente al rechazo editorial.
Leer es un placer 09/07/2026
La escritora Cristina Labrador conversará sobre su libro de poesía "Cartografía de mis lunares". El crítico literario Toño Guede abordará la figura del escritor frente al rechazo editorial.
Emisión
09/07/2026
Genero
Entrevista, Entretenimiento, Cultura
Directores
Enrique Martí Maqueda
Productores
Enrique Martí Maqueda
Presentador
Enrique Martí Maqueda